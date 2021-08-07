"Спартак" планирует провести матч на Красной площади

Московский "Спартак" хочет в год своего столетия провести исторический матч, сообщает "СЭ".

По информации источника, в планах "красно-белых" игра против своего дубля на Красной площади следующим летом.

Если клубу удастся договориться о таком мероприятии, то это будет отсылка к встрече, состоявшейся 6 июля 1936 года.

85 лет назад на Красной площади проходил спортивный парад, в ходе которого основа "Спартака" сыграла со вторым составом на глазах Иосифа Сталина. Главе СССР понравился матч и он отдал распоряжение способствовать развитию и популяризации футбола в стране.

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