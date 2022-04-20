"Спартак" победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

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"Спартак" победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и завоевал путевку в полуфинал.

Единственный гол в середине первого тайма забил Зелимхан Бакаев.

ЦСКА – "Спартак" - 0:1 (0:1)
Гол: Бакаев, 21 (с пенальти) - 0:1

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Дивеев, Бийол, Обляков (Фукс, 82), Гбамен, Мухин (Зайнутдинов, 46), Медина (Заболотный, 46), Карраскаль (Ушаков, 74), Языджи (Эджуке, 74).

"Спартак": Максименко, Кофрие, Джикия, Жиго, Чернов, Классен (Денисов, 87), Зобнин (Литвинов, 64), Мартинс Перейра, Бакаев (Пруцев, 64), Игнатов (Соболев, 80), Николсон (Рассказов, 86).

Удаление: Гбамен (45).

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