"Спартак" победил "Химки", но пропустил от Глушакова

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"Спартак" победил "Химки", но пропустил от Глушакова

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле обыграл подмосковные "Химки" со счетом 3:1.

Победу "красно-белым" принесли голы Айртона, Квинси Промеса и Эсекьеля Понсе. В составе гостей отличился Денис Глушаков.

"Спартак", набрав 10 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с шестью очками остались на 12-й позиции.

"Спартак" Москва – "Химки" Химки - 3:1 (1:0)
Голы: Айртон, 25 - 1:0, Промес, 48 - 2:0, Понсе, 68 - 3:0, Глушаков, 90 - 3:1

"Спартак": Максименко, Джикия (Кофрие, 76), Жиго, Рассказов, Айртон (Ломовицкий, 84), Мозес, Зобнин, Умяров (Хендрикс, 76), Промес (Бакаев, 76), Понсе, Соболев (Ларссон, 69).

"Химки": Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин (Давидян, 72), Боженов (Стоинович, 60), Дагерстоль, Глушаков, Трошечкин (Соколов, 60), Кухарчук (Долгов, 72), Адеми.

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