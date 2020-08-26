"Спартак" победил "Ротор" в гостевом матче РПЛ

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"Спартак" победил "Ротор" в гостевом матче РПЛ

В матче 5-го тура чемпионата России московский "Спартак" на выезде победил волгоградский "Ротор" со счетом 1:0. Единственный гол на 55-й минуте забил Зелимхан Бакаев с пенальти.

"Спартак" вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ротор" остался на последнем, 16-м месте.

"Ротор" Волгоград – "Спартак" Москва - 0:1 (0:0)
Гол: Бакаев, 55 (с пенальти) - 0:1

"Ротор": Довбня, Гогуа, Манучарян, Байрыев, Кверквелия, Давиташвили, Серченков (Жигулев, 61), Алейник, Макаров, Степанов, Муллин.

"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Тиль, 90), Бакаев (Глушенков, 74), Соболев, Ларссон (Ещенко, 82).

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