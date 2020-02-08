"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер

Московский "Спартак" обыграл в третьем туре Кубка "Париматч" Премьер белградский "Партизан" и стал победителем турнира.

"Красно-белые" одолели соперника со счётом 3:2 благодаря голам Романа Зобнина, Александра Соболева и Эсекиэля Понсе.

Команда Доменико Тедеско набрала 7 очков из 9 возможных и оказалась недосягаема для "Ростова" и "Локомотива", которые сыграют позднее.

"Спартак" (Россия) – "Партизан" (Сербия) - 3:2

Голы: Зобнин, 7 - 1:0, Павлович, 17 - 1:1, Сума, 34 - 1:2, Соболев, 48 - 2:2, Понсе (пенальти), 70 - 3:2.

"Спартак": Ребров (Максименко, 46), Рассказов (Гапонов, 74), Джикия (Ещенко, 74), Кутепов, Жиго (Маслов, 64), Айртон (Мельгарехо, 74), Зобнин (Гулиев, 74), Тиль (Бакаев, 46), Крал (Маркитесов, 87), Мирзов (Соболев, 46), Понсе (Глушенков, 74).

"Партизан": Стойкович, Остоич (Стеванович, 46), Милетич, Павлович (Брежанчич, 46), Урошевич (Вуячич, 46), Тошич (Шчекич, 46), Натхо, Зджелар (Павлович, 46), Сума (Смилянич, 46), Асано (Маркович, 46; Лакчевич, 52), Садик (Матич, 46).

Удаление: Натхо (42).

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