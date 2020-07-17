"Спартак" поблагодарил Шюррле, завершившего карьеру
"Спартак" в твиттере поблагодарил форварда Андре Шюррле, который сегодня завершил карьеру в возрасте 29 лет.
Напомним, футболист выступал в московском клубе в сезоне-2019/20 на правах аренды, после чего вернулся в "Боруссию". Недавно стороны по обоюдному согласию расторгли трудовой контракт.
Sad to hear André Schürrle has retired from football. Thanks for all emotions and experience you gave to us this season!— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 17, 2020
You’ll always be welcomed in Moscow anytime soon, @Andre_Schuerrle ❤️ pic.twitter.com/06CQjYWFOZ
На клубном уровне Шюррле выиграл всего четыре трофея. Самый значимый - чемпионский титул АПЛ с "Челси".
Не пропустите: Шюррле поблагодарил "Спартак". | http://soccernews.ru
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|Байер Леверкузен
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|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
|46
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|Фрайбург
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|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
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|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
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|Аугсбург
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|35
|15
|Майнц 05
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|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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|20