"Спартак" поблагодарил Шюррле, завершившего карьеру

"Спартак" в твиттере поблагодарил форварда Андре Шюррле, который сегодня завершил карьеру в возрасте 29 лет.

Напомним, футболист выступал в московском клубе в сезоне-2019/20 на правах аренды, после чего вернулся в "Боруссию". Недавно стороны по обоюдному согласию расторгли трудовой контракт.

Sad to hear André Schürrle has retired from football. Thanks for all emotions and experience you gave to us this season!



You’ll always be welcomed in Moscow anytime soon, @Andre_Schuerrle ❤️ pic.twitter.com/06CQjYWFOZ