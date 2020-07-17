"Спартак" поблагодарил Шюррле, завершившего карьеру

Теги андре шюррлеспартак москваборуссия дортмунд

"Спартак" поблагодарил Шюррле, завершившего карьеру

"Спартак" в твиттере поблагодарил форварда Андре Шюррле, который сегодня завершил карьеру в возрасте 29 лет.

Напомним, футболист выступал в московском клубе в сезоне-2019/20 на правах аренды, после чего вернулся в "Боруссию". Недавно стороны по обоюдному согласию расторгли трудовой контракт.

На клубном уровне Шюррле выиграл всего четыре трофея. Самый значимый - чемпионский титул АПЛ с "Челси".

Не пропустите: Шюррле поблагодарил "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Головин стал первым русским капитаном "Монако"

Головин стал первым русским капитаном "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов