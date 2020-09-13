"Спартак" поблагодарил своих болельщиков за поддержку в матче с ЦСКА

Московский "Спартак" поблагодарил фанатов после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

Ранее сообщалось, что болельщиков "красно-белых" не будут пускать на игру в атрибутике клуба.

Нам нельзя запретить поддерживать любимую команду! Даже со всеми ограничениями на территории соперника



Вас было отлично слышно, красно-белые! До встречи в среду ⚪️ pic.twitter.com/HRrk1R5V1p — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 13, 2020

"Нам нельзя запретить поддерживать любимую команду! Даже со всеми ограничениями на территории соперника!

Вас было отлично слышно, красно-белые! До встречи в среду", - говорится в сообщении клуба.

Благодаря победе ЦСКА, имея в активе 13 баллов, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 14 очками остался на второй позиции.

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