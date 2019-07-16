"Спартак" поборется с "Миланом" за вингера ПСВ

1 Теги псвмиланспартак москвагастон перейротрансферы

"Спартак" поборется с "Миланом" за вингера ПСВ

Московский "Спартак" намерен заполучить атакующего полузащитника ПСВ Гастона Перейро.

Как сообщают российские СМИ, клубы находятся в активной фазе переговоров.

Ранее стало известно о заинтересованности "Милана" в приобретении 24-летнего уругвайца. Речь шла о предложении в размере 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Перейро провёл за ПСВ 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

Хавбек способен сыграть как на обоих флангах атаки, так и на позиции "десятки".

Не пропустите: Клуб Серии А интересуется хавбеком "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В итоге останутся выдумки журналистов.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ объявил о приобретении игрока дортмундской "Боруссии"

ПСЖ объявил о приобретении игрока дортмундской "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов