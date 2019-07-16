"Спартак" поборется с "Миланом" за вингера ПСВ
Московский "Спартак" намерен заполучить атакующего полузащитника ПСВ Гастона Перейро.
Как сообщают российские СМИ, клубы находятся в активной фазе переговоров.
Ранее стало известно о заинтересованности "Милана" в приобретении 24-летнего уругвайца. Речь шла о предложении в размере 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Перейро провёл за ПСВ 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
Хавбек способен сыграть как на обоих флангах атаки, так и на позиции "десятки".
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