"Спартак" поборется с "Миланом" за вингера ПСВ

Московский "Спартак" намерен заполучить атакующего полузащитника ПСВ Гастона Перейро.

Как сообщают российские СМИ, клубы находятся в активной фазе переговоров.

Ранее стало известно о заинтересованности "Милана" в приобретении 24-летнего уругвайца. Речь шла о предложении в размере 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Перейро провёл за ПСВ 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

Хавбек способен сыграть как на обоих флангах атаки, так и на позиции "десятки".

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