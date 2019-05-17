"Спартак" поборется с "Зенитом" за защитника "Уфы" Кругового
"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Уфы" Данилу Круговому, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По сведениям источника, главный тренер московского клуба рассматривает кандидатуру Кругового в качестве дублера бразильцу Аиртона Лукасу. Впрочем, приобрести игрока будет очень сложно, так как им также интересуется "Зенит".
20-летний Круговой является воспитанником "Зенита". В нынешнем сезоне он провел за "Уфу" восемь матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Ахмат
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