"Спартак" поборется за хавбека "Бенфики"

Фото инстаграм Шикинью

Полузащитник "Бенфики" Шикинью может продолжить карьеру в России, Италии или Турции.

По информации A Bola, летом португальский хавбек может оказаться в "Спартаке", "Торино" или "Трабзонспоре".

Лиссабонские "орлы" готовы продать 25-летнего футболиста, поскольку тренерский штаб команды не рассчитывает на него.

В текущем сезоне Шикинью сыграл за "Бенфику" 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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