"Спартак" поборется за Луана уже зимой с итальянским и испанским клубами

Теги спартак москваваленсиясампдориялуан виейрагремио

"Спартак" поборется за Луана уже зимой с итальянским и испанским клубамиМосковский "Спартак" планирует предпринять новые попытки подписать форварда бразильского "Гремио" Луана Виейру уже в зимнее трансферное окно.

Однако, как информирует FootMercato, в борьбе за 24-летнего нападающего "трехцветных" "красно-белым" придется выдержать конкуренцию со стороны итальянской "Сампдории" и испанской "Валенсии", которые также заинтересованы в услугах футболиста.

Напомним, Червиченко высказался о состоянии дел в "Спартаке". | soccernews.ru

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