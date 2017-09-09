"Спартак" поборется за Луана уже зимой с итальянским и испанским клубами

Московский "Спартак" планирует предпринять новые попытки подписать форварда бразильского "Гремио" Луана Виейру уже в зимнее трансферное окно.

Однако, как информирует FootMercato, в борьбе за 24-летнего нападающего "трехцветных" "красно-белым" придется выдержать конкуренцию со стороны итальянской "Сампдории" и испанской "Валенсии", которые также заинтересованы в услугах футболиста.

Напомним, Червиченко высказался о состоянии дел в "Спартаке". | soccernews.ru