"Спартак" поборется за трансферную цель ЦСКА

Полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Вера попал в сферу интересов ещё одного российского топ-клуба.

Ранее сообщалось, что на 20-летнего аргентинца претендует ЦСКА, но у армейцев появились серьёзные конкуренты.

По информации Fotospor, за перспективным хавбеком также внимательно следят "Спартак", "Торино" и "Галатасарай".

Вера - воспитанник "Аргентинос Хуниорс", в его активе 26 матчей за основную команду и 1 забитый гол. Рыночная стоимость игрока - 9 миллионов евро.

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