"Спартак" почтил память Ильи Цымбаларя

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"Спартак" почтил память Ильи Цымбаларя

Ровно семь лет назад, 28 декабря 2013 года, ушёл из жизни бывший игрок московского "Спартака" Илья Цымбаларь.

Футболист скончался в возрасте 44 лет, предположительно, из-за болезни сердца.

"Семь лет без Ильи Цымбаларя. Помним и любим", - написала пресс-служба "красно-белых" в твиттере, прикрепив фото экс-полузащитника.

Цымбаларь выступал за "Спартак" с 1993 по 1999 год и выиграл с командой 8 трофеев, в том числе 6 чемпионских титулов.

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