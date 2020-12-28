"Спартак" почтил память Ильи Цымбаларя

Ровно семь лет назад, 28 декабря 2013 года, ушёл из жизни бывший игрок московского "Спартака" Илья Цымбаларь.

Футболист скончался в возрасте 44 лет, предположительно, из-за болезни сердца.

"Семь лет без Ильи Цымбаларя. Помним и любим", - написала пресс-служба "красно-белых" в твиттере, прикрепив фото экс-полузащитника.

7 лет без Ильи Цымбаларя. Помним и любим. pic.twitter.com/uMi8SpoeLm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 28, 2020

Цымбаларь выступал за "Спартак" с 1993 по 1999 год и выиграл с командой 8 трофеев, в том числе 6 чемпионских титулов.

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