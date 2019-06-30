"Спартак" почтил память советских воинов, погибшим в Австрии во время Великой Отечественной войны

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"Спартак" почтил память советских воинов, погибшим в Австрии во время Великой Отечественной войны
Футболисты и тренерский штаб "Спартак" возложили цветы к памятнику советским воинам, которые погибли при освобождении Австрии во времена Великой Отечественной войны.

"По пути на матч с ЦСКА красно-белые почтили память советских воинов, павших при освобождении Австрии во времена Великой Отечественной войны", - сообщается в Instagram "Спартака".

В минувшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. В сезоне-2019/20 "красно-белые" начнут участие в Лиге Европы с квалификационного турнира.

В данный момент московский клуб участвует в Кубке Париматч. В первом туре "Спартак" проиграл "Ростову" со счетом 0:2.

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