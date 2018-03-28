"Спартак" почтил память жертв кемеровской трагедии

"Спартак" опубликовал ролик в память о жертвах трагедии в Кемерово.

Генеральный директор "красно-белых" Сергей Родионов вместе с сотрудниками московского клуба выпустили в небо белые воздушные шары.

Видео: "Спартак" скорбит по невинным жертвам.

Генеральный директор ФК «Спартак-Москва» Сергей Родионов и сотрудники клуба выпустили белые воздушные шары в память о погибших при пожаре в Кемерове.



#КемеровоМыСТобой pic.twitter.com/GItokR1iSy — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 марта 2018 г.

Напомним, что в торговом центре в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека.

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