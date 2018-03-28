"Спартак" почтил память жертв кемеровской трагедии

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"Спартак" почтил память жертв кемеровской трагедии

"Спартак" опубликовал ролик в память о жертвах трагедии в Кемерово.

Генеральный директор "красно-белых" Сергей Родионов вместе с сотрудниками московского клуба выпустили в небо белые воздушные шары.

Видео: "Спартак" скорбит по невинным жертвам.

Напомним, что в торговом центре в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека.

Не пропустите: Стало известно, как болельщики "Спартака" почтят память погибших в Кемерово. | http://soccernews.ru

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