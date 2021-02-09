"Спартак" подал в суд на "Тамбов"
Московский "Спартак" будет судиться с другим клубом РПЛ.
В картотеке арбитражных дел появился иск "красно-белых" к "Тамбову", испытывающему финансовые проблемы.
Основания исковых требований пока неизвестны, сумма претензий - 2,6 миллиона рублей.
Напомним, что "Спартак" по итогам 19 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а "Тамбов" - 16-е.
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