"Спартак" подал жалобу по трем судейским решениям в матче с "Локомотивом"

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"Спартак" подал жалобу по трем судейским решениям в матче с "Локомотивом"

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что клуб попросил Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного эпизода оценить три спорных эпизода из матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (0:2).

Недовольство "красно-белых" вызвали эпизоды с не назначенными пенальти после падения Квинси Промеса в штрафной "Локомотива", а также два случая с попаданием мяча в руки игроков "железнодорожников".

Напомним, что победу "Локомотиву" принесли голы Франсуа Камано и Федора Смолова. "Спартак" весь второй тайм играл вдесятером из-за удаления Айртона.

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