"Спартак" подарил Бакаеву торт в честь дня рождения

"Спартак" опубликовал ролик, на котором запечатлен момент поздравления полузащитника Зелимхана Бакаева с днем рождения. Футболисту подарили торт.

Сегодня игроку исполнилось 23 года

На данный момент красно-белые находятся на сборах в Австрии.

Напомним, вчера, 30 июня, "Спартак" обыграл ЦСКА (3:1) в рамках матча Кубок "Париматч Премьер".

А еще: "Спартак" 3 июля сыграет с венгерским "Дьери ЭТО"| http://soccernews.ru