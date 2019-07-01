"Спартак" подарил Бакаеву торт в честь дня рождения

Теги спартак москвазелимхан бакаев

"Спартак" подарил Бакаеву торт в честь дня рождения

"Спартак" опубликовал ролик, на котором запечатлен момент поздравления полузащитника Зелимхана Бакаева с днем рождения. Футболисту подарили торт.

Сегодня игроку исполнилось 23 года

На данный момент красно-белые находятся на сборах в Австрии.

 

Напомним, вчера, 30 июня, "Спартак" обыграл ЦСКА (3:1) в рамках матча Кубок "Париматч Премьер".

 А еще:  "Спартак" 3 июля сыграет с венгерским "Дьери ЭТО"| http://soccernews.ru
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