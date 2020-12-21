"Спартак" подаст апелляцию на решение КДК по Тедеско
Московский "Спартак" планирует отменить решение КДК РФС по главному тренеру команды Доменико Тедеско, сообщает "СЭ"
Напомним, что немецкий специалист выдвинул обвинение тренеру вратарей "Сочи" Дмитрию Бородину в проявлении расизма. Также, по ходу игры, наставник "красно-белых" показывал характерный жест шелеста купюр в сторону скамейки запасных южан.
Кроме того, уже после окончания игры, в подтрибунном помещении случилась перепалка с вратарем "Сочи" Сосланом Джанаевым.
Представители "Спартака" ожидают от КДК полный текст решения с мотивировочной частью. На основании его изучения будет подана апелляция.
Читать по теме: В РФС назвали причину дисквалификации Тедеско | http://soccernews.ru
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