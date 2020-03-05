"Спартак" подаст апелляцию на удаление Понсе в матче Кубка России с ЦСКА

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"Спартак" подаст апелляцию на удаление Понсе в матче Кубка России с ЦСКА

Московский "Спартак" намерен оспаривать удаление своего форварда Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

"Что касается судейства, то мы будем оспаривать красную карточку Понсе. Мне кажется, она была не по делу", - сказал генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн.

Аргентинца удалили в овертаймах за два предупреждения. Вторую жёлтую карточку он получил за удар в живот Вадиму Карпову в единоборстве.

Если решение арбитра не будет пересмотрено, то Понсе пропустит полуфинальный матч Кубка России против "Зенита".

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