"Спартак" подаст жалобу на судейство в матче с "Сочи"
"Спартак" остался недоволен судейством в игре 18-го тура РПЛ против "Сочи" (0:1).
"Направим жалобу в РФС на неназначение двух пенальти", - заявил директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов.
Напомним, что матч завершился скандалом. Наставник "Спартака" Доменико Тедеско обвиняет тренера вратарей "Сочи" в проявлении расизма.
Кроме того, Тедеско утверждает, что игрок "Сочи" Жоазиньо ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.
Читайте также: Тренеру "Сочи" Бородину грозит дисквалификация за слова в адрес Тедеско. | http://soccernews.ru
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