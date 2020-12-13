"Спартак" подаст жалобу на судейство в матче с "Сочи"

"Спартак" остался недоволен судейством в игре 18-го тура РПЛ против "Сочи" (0:1).

"Направим жалобу в РФС на неназначение двух пенальти", - заявил директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов.

Напомним, что матч завершился скандалом. Наставник "Спартака" Доменико Тедеско обвиняет тренера вратарей "Сочи" в проявлении расизма.

Кроме того, Тедеско утверждает, что игрок "Сочи" Жоазиньо ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

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