"Спартак" поддержал Крала после вылета сборной Чехии с Евро-2020
Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" поддержала полузащитника команды Алекса Крала после вылета сборной Чехии с чемпионата Европы после поражения в 1/4 финала от команды Дании (1:2).
"Сочувствуем, Алекс. Мы гордимся тобой независимо от результата", — говорится в англоязычным аккаунте "Спартака" в твиттере.
На Евро-2020 Крал принял участие в четырех матчах (один - в основном составе) и не отметился результативными действиями.
В минувшем сезоне 23-летний Крал провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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