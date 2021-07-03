"Спартак" поддержал Крала после вылета сборной Чехии с Евро-2020

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" поддержала полузащитника команды Алекса Крала после вылета сборной Чехии с чемпионата Европы после поражения в 1/4 финала от команды Дании (1:2).

"Сочувствуем, Алекс. Мы гордимся тобой независимо от результата", — говорится в англоязычным аккаунте "Спартака" в твиттере.

На Евро-2020 Крал принял участие в четырех матчах (один - в основном составе) и не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне 23-летний Крал провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Экс-игрок "Спартака" продавал форму "красно-белых" в Германии. | http://soccernews.ru