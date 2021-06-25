"Спартак" поддержал певицу MaкSим. Исполнительница в искусственной коме
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" в своих социальных сетях выразил поддержку певице МакSим, которая сейчас находится в искусственной коме.
"Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами!" — написал "Спартак" в клубном инстаграме.
Напомним, что 15 июня МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) была госпитализирована после концерта в Казани. Певица давала концерт с температурой более 39 градусов и попала в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). 19 июня было объявлено, что врачи ввели исполнительницу в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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