"Спартак" поддержал певицу MaкSим. Исполнительница в искусственной коме

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" в своих социальных сетях выразил поддержку певице МакSим, которая сейчас находится в искусственной коме.

"Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами!" — написал "Спартак" в клубном инстаграме.

Напомним, что 15 июня МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) была госпитализирована после концерта в Казани. Певица давала концерт с температурой более 39 градусов и попала в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). 19 июня было объявлено, что врачи ввели исполнительницу в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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