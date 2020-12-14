"Спартак" поддержал Тедеско после матча с "Сочи"



Пресс-служба "Спартака" поддержала главного тренера команды Доменико Тедеско, у которого произошли конфликты с тренером вратарей "Сочи" Дмитрием Бородиным и голкипером сочинского клуба Сосланом Джанаевым.

"Футбол – это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!" – говорится в официальном Twitter московского клуба.

Напомним, что конфликты произошли в перерыве и по окончании матча "Сочи" - "Спартак" (1:0). Немец утверждает, что Бородин сказал: "Россия - не твоя страна и ты можешь уехать". Что касается Джанаева, то тренер спросил у голкипера "Сколько денег"?

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