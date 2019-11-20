"Спартак" поддержал законопроект о разрешении продажи пива на стадионах

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"Спартак" поддержал законопроект о разрешении продажи пива на стадионах

"Спартак" высказался о законопроекте о разрешении продажи пива на стадионах. По мнению руководства клуба, деньги, вырученные с продажи алкогольного напитка можно будет направить на развитие клубной инфраструктуры.

"Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трех часов после его окончания. Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие детско-юношеского футбола, поддержку ветеранов спорта, а также развитие клубной инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правительство не против законопроекта, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Окончательное решение будет принято в конце 2019 года.

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