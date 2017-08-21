"Спартак" подготовил улучшенное предложение для Ньянга

Московский "Спартак" подготовил улучшенное предложение для форварда итальянского "Милана" М'Байе Ньянга, информирует Газета.Ru.

По сведениям источника, "красно-белые" уже отправили 22-летнему нападающему запрос с условиями нового улучшенного для него контракта. Теперь чемпион России ожидает ответа от француза.

Напомним, трансфер Ньянга обойдется "Спартаку" в 20 миллионов евро.

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