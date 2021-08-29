"Спартак" подписал бельгийского защитника

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" официально объявил о трансфере бельгийского защитника "Сент-Труйдена" Максимилиано Кауфриза.

Москвичи подписали долгосрочное соглашение с футболистом, хотя ранее сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан всего на три года.

В прошедшем сезоне Кауфриз забил один гол в 19 матчах чемпионата Бельгии.

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