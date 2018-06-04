"Спартак" подписал французского защитника

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"Спартак" подписал французского защитникаМосковский "Спартак" подписал защитника бельгийского "Гента" Самюэля Жиго, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, трансфер 24-летнего центрбека "буйволов" обошелся "красно-белым" в 8 миллионов евро. Стороны подпишут контракт сроком на четыре года. На француза также претендовал "Краснодар".

В завершившемся сезоне Жиго забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 44 матчах за "Гент".

Напомним, Попов рассказал, куда может уйти из "Спартака". | soccernews.ru

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