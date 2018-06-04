"Спартак" подписал французского защитника
Московский "Спартак" подписал защитника бельгийского "Гента" Самюэля Жиго, информирует Чемпионат.
По сведениям источника, трансфер 24-летнего центрбека "буйволов" обошелся "красно-белым" в 8 миллионов евро. Стороны подпишут контракт сроком на четыре года. На француза также претендовал "Краснодар".
В завершившемся сезоне Жиго забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 44 матчах за "Гент".
Напомним, Попов рассказал, куда может уйти из "Спартака". | soccernews.ru
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