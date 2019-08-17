"Спартак" подписал контракт с воспитанником ПСЖ

Московский "Спартак" в твиттере объявил о переходе грузинского нападающего Николоза Кутателадзе.

Условия контракта между "красно-белыми" и 18-летним футболистом пока не разглашаются.

Стоит отметить, что форвард прошёл через академии пражской "Спарты", "Лилля" и ПСЖ.

Ранее Кутателадзе мог оказаться в другом российском клубе - "Анжи". Сделка не состоялась, поскольку махачкалинцам запретили дозаявлять новичков.

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