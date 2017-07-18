"Спартак" подписал молодого защитника

Агент 17-летнего защитника "Лады-Тольятти" Артема Воропаева Олег Шигаев рассказал о переходе своего клиента в "Спартак".

"Ну что, пожалуй, можно уже объявить о переходе защитника "Лады-Тольятти" Артема Воропаева в "Спартак". Артем своим характером выгрыз место в составе народной команды. Это дорогого стоит. Правда, поменял выезды на автобусе в Киров, Новотроицк и т.д. на участие в юношеской Лиге УЕФА, но что ж теперь", – написал Шигаев.

В прошлом сезоне Воропаев сыграл в 22-х матчах "Лады-Тольятти" в ПФЛ. В "Спартаке" он будет играть за молодежный состав.

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