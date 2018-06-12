"Спартак" подписал молодого защитника



Директор "Тюмени" Александр Попов заявил, что правый защитник команды Павел Маслов перешел в "Спартак".

"Маслов уже подписал контракт с "красно-белыми", мы получим за игрока компенсацию. Где он будет играть – за основной "Спартак" или за вторую команду в ФНЛ – этого уже я не знаю", - приводят слова Попова российские СМИ.

В минувшем сезоне 18-летний Попов провел за "Тюмень" 30 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Не пропустите: "Интер" сделал щедрое предложение по Промесу. | http://soccernews.ru