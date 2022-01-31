"Спартак" подписал опорника из Швейцарии
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" на официальном сайте объявила о переходе опорного полузащитника "Янг Бойз" и сборной Люксембурга Кристофера Перейры Мартинса.
Российский клуб арендовал футболиста сроком на полгода с правом последующего выкупа.
24-летний Мартинс выступал за "Янг Бойз" с 2019 года. Всего он провел за клуб 68 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Расинг Унион", "Лион", "Бур-ан-Бресс - Перонна" и "Труа". За сборную Люксембурга сыграл 49 матчей и забил один мяч.
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