"Спартак" подписал первого зимнего новичка

Защитник итальянского "Наполи" Никола Максимович стал игроком московского "Спартака", информирует ТАСС.

Так, источник, близкий к ситуации, заявил: "Сегодня Максимович успешно прошел медосмотр в клинике в Италии. Все документы на аренду до конца сезона подписаны. Соглашение не включает в себя опцию выкупа. В пятницу игрок должен присоединиться к команде на сборе в Испании".

Напомним, "Спартак" нацелился на хавбека "Торино". | soccernews.ru