"Спартак" подписал первого зимнего новичка

Теги никола максимовичспартак москванаполи

"Спартак" подписал первого зимнего новичкаЗащитник итальянского "Наполи" Никола Максимович стал игроком московского "Спартака", информирует ТАСС.

Так, источник, близкий к ситуации, заявил: "Сегодня Максимович успешно прошел медосмотр в клинике в Италии. Все документы на аренду до конца сезона подписаны. Соглашение не включает в себя опцию выкупа. В пятницу игрок должен присоединиться к команде на сборе в Испании".

Напомним, "Спартак" нацелился на хавбека "Торино". | soccernews.ru

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