"Спартак" подпишет хавбека "Крыльев Советов"

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"Спартак" подпишет хавбека "Крыльев Советов"

Фото инстаграм Данила Пруцева

Московский "Спартак" почти договорился о трансфере полузащитника "Крыльев Советов" Данила Пруцева.

По информации "Чемпионата", переговоры между клубами находятся на финальной стадии.

Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне Пруцев сыграл за "Крылья" 19 матчей, результативными действиями не отличался.

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