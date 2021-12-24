"Спартак" подпишет хавбека "Крыльев Советов"

Фото инстаграм Данила Пруцева

Московский "Спартак" почти договорился о трансфере полузащитника "Крыльев Советов" Данила Пруцева.

По информации "Чемпионата", переговоры между клубами находятся на финальной стадии.

Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне Пруцев сыграл за "Крылья" 19 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Спартаку" и ЦСКА предложили услуги аргентинского защитника. | http://soccernews.ru