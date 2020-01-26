"Спартак" подпишет спонсорский контракт с китайским производителем телефонов

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"Спартак" подпишет спонсорский контракт с китайским производителем телефонов
Московский "Спартак" договорился о заключении спонсорского контракта с компанией ZTE, сообщает "Бизнес Онлайн".

По сведениям издания, официально подписание контракта состоится завтра, 27 января. Сумма сделки составит 30 миллионов рублей.

ZTE является производителем мобильных телефонов и телекоммуникационного оборудования.

Стоит отметить, что логотип ZTE на форме "Спартака" не появится.

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