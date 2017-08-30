"Спартак" подпишет вингера "Гремио"

Московский "Спартак" подпишет вингера бразильского "Гремио" Педро Рошу, информирует в своем твиттере журналист Адриано де Карвальо.

По сведениям источника, 22-летний футболист уже прошел медобследование в своем новом клубе. Трансфер перспективного бразильца обойдется "красно-белым" в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роша забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за "Гремио".

Напомним, "Спартак" сделал предложение по защитнику "Аталанты". | soccernews.ru