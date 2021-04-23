"Спартак" подтвердил, что Крала хотят видеть в АПЛ

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Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов высказался касательно заявления агентов полузащитника Алекса Крала.

Руководители агентства K2K Sports Карол Кисел и Мартин Латко сообщили, что к чешскому хавбеку проявляют интерес несколько клубов Английской Премьер Лиги.

"Могу подтвердить, что интерес есть, но пока без какой-либо конкретики. Крал для нас – ключевой игрок. И тренерский штаб, и клуб в целом довольны, как он развивается", – приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне 22-летний футболист выходил на поле в составе "Спартака" в 26 матчах во всех соревнованиях. На его счету 4 результативные передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9,00 млн €.

Действующий контракт Крала с "красно-белыми" заканчивается 30 июня 2024 г.