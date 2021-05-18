"Спартак" подтвердил договорённость с "Фейеноордом" по аренде Тиля

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"Спартак" подтвердил договорённость с "Фейеноордом" по аренде Тиля

Фото твиттер "Спартака"

Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин прокомментировал информацию о вероятном переходе полузащитника Гуса Тиля в "Фейеноорд".

"Договорённость по аренде Тиля есть, но документы не подписаны", - сказал Кулемин.

Ранее сообщалось, что "Фейеноорд" будет полностью платить зарплату футболисту.

"Спартак" купил голландца в 2019 году за 16 миллионов евро, что является трансферным рекордом "красно-белых".

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