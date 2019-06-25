"Спартак" подтвердил интерес к Баду

Полузащитник "Вольфсбурга" Малькольм Баду находится на просмотре в "Спартаке", сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении "красно-белых" уточняется, что 22-летний немец может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите.

Баду является воспитанником "волков". В минувшем сезоне он сыграл 11 матчей за дубль "Вольфсбурга", забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 75 тысяч евро.

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