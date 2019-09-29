"Спартак" подтвердил отставку Кононова

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"Спартак" подтвердил отставку Кононова

Московский "Спартак" уволил главного тренера команды Олега Кононова.

"Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера "Спартака" сразу после матча с "Оренбургом" в связи с неудовлетворительными результатами команды.

К следующему матчу с ФК "Краснодар" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте московского клуба.

Напомним, что московский клуб потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее спартаковцы не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив португальской "Браге" (0:1, 1:2) в раунде квалификации.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял пятое место в РПЛ.

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