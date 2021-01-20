"Спартак" подтвердил переговоры с "Фиорентиной" по Кокорину

В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе "Фиорентины" к форварду Александру Кокорину.

"Действительно, "Фиорентина" проявляет интерес к Кокорину. Ведутся переговоры, однако официальных предложений пока не было", - сообщил директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

В этом сезоне Кокорин забил два гола в 10 матчах.

Отметим, что "Фиорентина" занимает в Серии А 14-е место.

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