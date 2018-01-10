"Спартак" подтвердил переход Гулиева в "Ростов"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Аяза Гулиева в "Ростов".

Отмечается, что донской клуб арендовал 21-летнего футболиста до 31 мая 2018 года.

Напомним, что первую половину текущего сезона Гулиев провёл в "Анжи", сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

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