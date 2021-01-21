"Спартак" подтвердил переход Кокорина в "Фиорентину"
Московский "Спартак" объявил о договоренности с флорентийской "Фиорентиной" по трансферу нападающего Александра Кокорина.
В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование. Если все будет в порядке, футболист подпишет с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что "Фиорентина" заплатит за 29-летний Кокорина 4-5 миллионов евро.
Кокорин перешел в "Спартак" летом 2020 года на правах свободного агента. В составе "красно-белых" он провел 10 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Динамо", "Анжи", "Зенит" и "Сочи". За сборную России сыграл 47 матчей и забил 12 голов.
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