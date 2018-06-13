"Спартак" подтвердил переход молодого защитника Маслова

Теги спартак москватюменьпавел маслов

"Спартак" подтвердил переход молодого защитника Маслова

Защитник "Тюмени" Павел Маслов перешел в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

18-летний Маслов выступал за "Тюмень" с 2016 года и провел за клуб 53 матча.

Не пропустите: "Уфа" объявила о назначении нового тренера. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов