"Спартак" подтвердил переход молодого защитника Маслова

Защитник "Тюмени" Павел Маслов перешел в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

18-летний Маслов выступал за "Тюмень" с 2016 года и провел за клуб 53 матча.

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