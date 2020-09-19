"Спартак" подтвердил разрыв крестообразных связок у Глушенкова

Теги спартак москвамаксим глушенковтравмы

"Спартак" подтвердил разрыв крестообразных связок у Глушенкова

Хавбек "Спартака" Максим Глушенков прошел полное медобследование.

Как сообщает сайт клуба, у 21-летнего игрока подтвердился разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

Футболисту предстоит перенести хирургическое вмешательство. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны, однако при таком повреждении обычно футболист выбывает на полгода.

В этом сезоне Глушенков сыграл пять матчей, но результативными действиями не отличался.

Читайте также: Жена Кокорина переболела коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" договорился о переходе Манджукича

"Локомотив" договорился о переходе Манджукича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов