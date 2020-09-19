"Спартак" подтвердил разрыв крестообразных связок у Глушенкова

Хавбек "Спартака" Максим Глушенков прошел полное медобследование.

Как сообщает сайт клуба, у 21-летнего игрока подтвердился разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

Футболисту предстоит перенести хирургическое вмешательство. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны, однако при таком повреждении обычно футболист выбывает на полгода.

В этом сезоне Глушенков сыграл пять матчей, но результативными действиями не отличался.

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