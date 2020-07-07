"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Цорна

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.

Совет директоров "красно-белых" принял решение о прекращении сотрудничества с 33-летним функционером.

"Спартак" поблагодарил Цорна за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Сейчас клуб рассматривает несколько кандидатов на должность гендиректора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни.

"Спартак" назначил Цорна 14 мая 2019 года. Прошлым летом на трансферы было потрачено 40 миллионов евро, однако, несмотря на серьёзные финансовые вливания, команда занимает только седьмое место в РПЛ.

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