"Спартак" подвел итоги сезона

"Спартак" на своем официальном сайте подвел итоги прошедшего сезона.

"Сегодня "Спартак" сыграл последний матч в сезоне. Увы, но матч в Оренбурге выдался неудачным. И по итогам чемпионата "Спартак" финишировал аж на пятом месте.

Безусловно, мы не рассчитывали на такой результат. Задачи на сезон не были выполнены. Однако уже скоро, после небольшого перерыва, команда начнет подготовку к новому сезону и приложит все силы для того, чтобы стать лучше.

"Спартак" благодарит всех фанатов, поддерживающих команду весь этот непростой сезон. Спасибо вам, красно-белые!" - сказано в обращении.

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