"Спартак" похвастался результатами в московских матчах

"Спартак" в твиттере опубликовал турнирную таблицу чемпионата России, в которую включил только московские клубы и их результаты друг с другом.



Места распределились следующим образом:



"Спартак" с 11 баллами занял 1 место. Вторым стал "Динамо" (8), ЦСКА (7), "Локомотив" (7).

⚪️ Москва — красно-белая!



Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков! pic.twitter.com/A5qEAjaw9Q — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 17, 2020

"Москва - красно-белая!" - говорится в сообщении клуба.

В общей таблице "Спартак" располагается на 9 месте в турнирной таблице.

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