"Спартак" похвастался результатами в московских матчах
"Спартак" в твиттере опубликовал турнирную таблицу чемпионата России, в которую включил только московские клубы и их результаты друг с другом.
Места распределились следующим образом:
"Спартак" с 11 баллами занял 1 место. Вторым стал "Динамо" (8), ЦСКА (7), "Локомотив" (7).
⚪️ Москва — красно-белая!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 17, 2020
Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков! pic.twitter.com/A5qEAjaw9Q
"Москва - красно-белая!" - говорится в сообщении клуба.
В общей таблице "Спартак" располагается на 9 месте в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22