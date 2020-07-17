"Спартак" похвастался результатами в московских матчах

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"Спартак" похвастался результатами в московских матчах

"Спартак" в твиттере опубликовал турнирную таблицу чемпионата России, в которую включил только московские клубы и их результаты друг с другом.

Места распределились следующим образом:

"Спартак" с 11 баллами занял 1 место. Вторым стал "Динамо" (8), ЦСКА (7), "Локомотив" (7).

"Москва - красно-белая!" - говорится в сообщении клуба.

В общей таблице "Спартак" располагается на 9 месте в турнирной таблице.

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1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
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