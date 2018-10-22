"Спартак" пока с Черчесовым не контактировал

Теги станислав черчесовроссияспартак москва

"Спартак" пока с Черчесовым не контактировалМосковский "Спартак" пока не контактировал с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по поводу возможного сотрудничества.

Об этом в своем твиттере написал известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин. В частности, он сообщил: "Черчесов - отличный вариант для "Спартака". Но знаю, что пока с ним еще никто это не обсуждал…".

Напомним, "Спартак" намерен определиться с заменой для Карреры во время зимнего перерыва. Главным претендентом на оставленный итальянцем пост называется именно Черчесов, у которого в контракте с РФС присутствует пункт о возможном совмещении должностей. | soccernews.ru

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