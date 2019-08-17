"Спартак" показал, что было за кадром матча Лиги Европы с "Туном"

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"Спартак" показал, что было за кадром матча Лиги Европы с "Туном"

"Спартак" выпустил ролик, посвященный игре Лиги Европы против "Туна".

В видео попали события, которые остались за кадром телевидения.

Напомним, что "Спартак" одержал победу со счетом 2:1. В следующем раунде московский клуб встретится с "Брагой".

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